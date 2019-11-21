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21 ноября 2019, четверг, 21:45 165
Lifestyle 2019-11-21T21:45:01+02:00
Українські Новини
Астролог назвала знаки зодиака, которым пятница принесет удачу, а кому траты

Астролог назвала знаки зодиака, которым пятница принесет удачу, а кому траты

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Удачу можно натреновать. Фото: Pixabay
Удачу можно натреновать. Фото: Pixabay

В пятницу 22-го и субботу 23 ноября Луна будет в Весах, а в воскресенье 24-го и до утра 26 ноября Луна перейдет в Скорпион. Этот период важный, так как символизирует подготовку к новому циклу. Астрологическим прогнозом на конец недели, выходные, а также гороскопом на текущую неделю поделилась астропсихолог Ольга Иванова на своей странице в Facebook.

В эти дни многие, кто приготовился к рывку за октябрь-ноябрь, решатся и сделают его, если не 22-25, то с Новолуния 26 ноября. Это может быть смена работы, сделка, оформление отношений или разрыв. Есть аспекты перемен, и есть аспекты приобретений.

"Берем на карандаш до 25 ноября перелеты, опасные высотные работы, покупку техники и авто, починку проводки и сигнализации, интернет оборудования (поломки вероятны, инициировать их не стоит). Какие операции можно проводить к 23 ноября. Крупные приобретения, смена работы, сделки, процедуры красоты, свадьбы, помолвки, получение прибыли", - советует астролог. 

В группе риска перемен окажутся тельцы, львы, водолеи, скорпионы 1 декады.

"Может рваться там, где тонко как минимум с июля-начала августа 2019… Нагрузка высокая, много работы", – предупреждает астролог.

Удача будет сопутствовать тем знакам зодиака, которые хорошо потрудились в середине ноября. Это весы, овны, львы, водолеи и стрельцы (все 3 декады).

Крупные траты возможны у рыб, дев, близнецов 3 декады.

Скорпионам, ракам, козерогам, девам и рыбам звезды сулят хорошие выходные: возможны встречи, покупки, удачные контакты.

Напомним, какие знаки зодиака 21 ноября находятся под звездой удачи.

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