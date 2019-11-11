Черная пятница с китайским акцентом: как сэкономить на Всемирный день шопинга и не остаться без гроша

Ноябрь в Украине станет знаменательным в плане праздников, и запомнится украинцам не только государственными, но и другими не менее значимыми поводами. Так, 11 ноября во всем мире отмечают день шопинга и Українські Новини расскажут как нужно правильно его отмечать.

"Черная пятница с китайским акцентом" — так называют этот день в Сети. А все потому, что 10 лет назад китайский сервис Alibaba (aliexpress.com) решил сделать красивую дату 11.11 днем тотальной распродажи.

Всем известно, что некоторые недобросовестные магазины предварительно завышают цену, чтобы потом сделать скидку. И иной раз цена "со скидкой" превышает стоимость товара в обычные дни. Чтобы не попасться на удочку таких мошенников, заранее обратите внимание на цену нужного товара.

И помните об осознанном потреблении: не бросайтесь покупать все подряд просто потому, что очень дешево. Занижая цену сверх меры, продавец может просто избавляться от залежалого или некачественного товара.

Всемирный день шопинга создан с целью помочь людям обновить свой гардероб. Для того, чтобы сэкономить деньги и при этом купить много качественных вещей, нужно следовать таким советам:

1. Определитесь заранее с тем, на что хотите потратить деньги, чтобы не купить лишнего.

2. Если собираетесь покупать в интернете, обращайте внимание на количество позитивных отзывов и заказов у продавца.

3. Напишите продавцу о своих предпочтениях. Возможно, он поможет вам выбрать нужную вещь.

4. Сравнивайте цены. Чаще всего одна и та же вещь может стоить по-разному в обычном магазине и в интернете.

5. Сохраняйте все чеки на телефон. В случае ошибки продавца вы сможете вернуть купленный товар.

Для многих покупки — это развлечение, которое отнимает уйму времени и денег. А Всемирный день шопинга облегчает поиск нужных товаров в интернете.

Как сообщали Українські Новини, ​украинцы все чаще покупают в интернете потому что так дешевле. Напомним, помимо дня шопинга 11 ноября отмечают также и День энергосбережения.