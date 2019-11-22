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  • "Ударят" морозы до -12, а в конце ноября потеплеет: синоптик дала предварительный прогноз до конца месяца
22 ноября 2019, пятница, 06:00 7924 Карта
Жизнь 2019-11-22T06:00:02+02:00
Українські Новини
"Ударят" морозы до -12, а в конце ноября потеплеет: синоптик дала предварительный прогноз до конца месяца

"Ударят" морозы до -12, а в конце ноября потеплеет: синоптик дала предварительный прогноз до конца месяца

Погода, Потепление, Морозы, Прогноз погоды, погода в Украине, погода в ноябре
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

Хотя 22 ноября в Украине будет холодно, ветрено и "ударят" сильные зимние морозы, к концу месяца ожидается потепление, которое принесет с собой осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook

"Ночью ожидается -1...-7 градусов, на Востоке -5...-12 градусов, на Западе около нуля, на Закарпатье до +6 градусов", - сообщила Диденко относительно прогноза на пятницу.

При этом днем 22 ноября ​​в Украине от -3 до +3 градусов, на востоке местами до -5 градусов, на Западе +1...+5 градусов, на Закарпатье до +10 градусов. Осадков перед выходными не ожидается - будет царить антициклон и "противная морось".

"Ветер удержится сильным, особенно на юго-востоке. Приазовье - очень осторожно!", - предупредила Диденко.

В Киеве же 22 ноября ночью -4...-7 градусов, днем ​​около нуля. Также синоптик посоветовала одеваться очень тепло из-за сильного восточного ветра, но предупредила, что пока осадков не ожидается.

"Потепление, относительное, с осадками, ориентировочно предполагается с 28-го ноября", - спрогнозировала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Украина оказалась в эпицентре схватки циклона с антициклоном, синоптик предупредила о резком похолодании. Также первый месяц зимы прогнозируется аномально теплым. Сильные морозы не ожидаются, скорее будет сыро и влажно. В то же время британские метеорологи ранее предсказали, что зима в Украине будет самой холодной за 30 лет и температура упадет до -20.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с рекордными морозами и аноальными снегопадами.

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