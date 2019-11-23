Морозы, снегопады и потепление: синоптик уточнил прогноз погоды до конца ноября

После прихода ледяного антициклона с морозом до -12 и штормовым ветром, уже с 25-26 ноября погода в Украине изменится - на всей территории страны ожидается новая волна потепления. Ночью будет около 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +10.

Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По словам синоптика, самой холодной ночью будет ночь с 21 на 22 ноября. На востоке и северо-востоке Украины возможен мороз до -12°.

"Потом ночная температура будет постепенно повышаться. Ближайшие 4-5 ночей будет преимущественно отрицательная температура с тенденцией к повышению, а к концу месяца, примерно с 27 ноября, морозы вообще уйдут", – пообещал синоптик.

Он добавил, что дневная температура воздуха также существенно повысится.

Мурмыло прогнозирует, что в конце ноября ночные температуры будут около 0 градусов, сохранится слабый минус на востоке и северо-востоке. Днем будет стабильно выше нуля - от +5° на севере до +10° на юге. Также синоптик прогнозирует небольшие дожди.

Прогноз погоды на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, Украина оказалась в эпицентре схватки циклона с антициклоном, синоптик предупредила о резком похолодании. Также первый месяц зимы прогнозируется аномально теплым. Сильные морозы не ожидаются, скорее будет сыро и влажно. В то же время британские метеорологи ранее предсказали, что зима в Украине будет самой холодной за 30 лет и температура упадет до -20.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с рекордными морозами и аноальными снегопадами. Тем временем, в декабре ожидается минус 18 и бесснежный Новый год: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму