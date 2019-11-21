Минус 18 в декабре и бесснежный Новый год: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму

В то время, как синоптики прогнозируют холодную зиму с аномальными морозами и рекордными снегопадами, первый месяц зимы прогнозируется аномально теплым. Сильные морозы не ожидаются, скорее будет сыро и влажно. В то же время британские метеорологи ранее предсказали, что зима в Украине будет самой холодной за 30 лет и температура упадет до -20.

Народный синоптик Леонид Горбань также считает, что зима 2019-2020 будет сырой и холодной. Об этом он рассказал в своем прогнозе для "КП" в Украине".

Согласно его наблюдениям, в первую неделю декабря ночная температура опустится до -11 градусов, возможен снег. Днем в среднем будет 5-6 градусов ниже нуля.

С 10 декабря наступит относительное потепление и среднесуточная температура будет ближе к нулю. Пойдут снегопады.

С 12 числа осадки прекратятся и температура воздуха снова начнет плавно падать, дойдя до среднесуточной отметки -5 -7 к середине месяца. Следующая волна потепления ожидается с 17 декабря. С 19 числа будет около -3. Затем последний месяц 2019 года снова принесет немного снега.

К конце декабря будет в среднем -9 -13 градусов, с ночными морозами аж до -18.

Горбань спрогнозировал, что 31 декабря будет с крепкими морозами. Средняя температура достигнет -9 градусов. Увы, Новый год мы, скорее всего, встретим без снега. Осадки маловероятны.

График погоды на 2 недели от meteoprog.

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, зима в Украине в 2020 году должна быть достаточно "мягкой".

"Что касается прогнозов на зиму 2020 года, то большинство погодных моделей показывают, что в Европе температуры будут выше нормы, и зима будет достаточно "мягкой". Однако любителям зимы все-таки не стоит расстраиваться!.. Сезонные прогнозы - это осредненная картина за 3 месяца (декабрь-январь-февраль), которая может показать только преобладающие синоптические процессы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это не означает, что «мягкая погода» продлится все три месяца зимы.

"Как всегда будут наблюдаться периоды более холодной погоды. Однако они могут быть менее длительными и, например, вместо 20 дней с морозной погодой будет наблюдаться только 8 или 10 дней", - пояснили в Укргидрометцентре.

В то время сообщается, что погодные модели не показывают, какой будет погода в течение всего зимнего периода, они скорее подсказывают, какой она может быть в течение 40-60% времени.

Карта: Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда придет зима. В частности, синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь - скоро аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели.