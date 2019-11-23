подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Мощный антициклон Quincy выморозит украинцев: синоптик рассказала, когда потеплеет и выпадет снег
23 ноября 2019, суббота, 06:00 1602 Карта
Жизнь 2019-11-23T06:00:01+02:00
Українські Новини
Мощный антициклон Quincy выморозит украинцев: синоптик рассказала, когда потеплеет и выпадет снег

Мощный антициклон Quincy выморозит украинцев: синоптик рассказала, когда потеплеет и выпадет снег

Погода, Прогноз, Прогноз погоды, Антициклон, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные, погода в ноябре
Похолодание. Фото: pixabay.com
Похолодание. Фото: pixabay.com

В конце ноября после аномального тепло пришло похолодание. На выходных и в начале недели в Украине будет преобладать морозная сухая погода, но уже у концу следующей недели вернется тепло. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Мощный восточный антициклон с красивым киношным именем Quincy (карта) на выходных и в дальнейшем будет нас вимораживать", - сообщила она.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

23-24 ноября в Украине ночью будет -3-9 градусов, местами -9-12 градусов. Днем  будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Выше ожидается температура воздуха в западных областях: днем ​​1 + 5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма + 4 + 10 градусов.

В то же время, сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на Западе, Востоке, особенно в Приазовье.

Осадки, по словам Диденко, на выходных маловероятны, ведь господствует антициклон. Только в субботу в западных областях есть вероятность местами небольшой снега и дождя.

"Где осадки и низкая температура воздуха, там и гололедица. Водители, которые едут на Захди Украины, и не думайте без зимней резины путешествовать, может быть опасно", - предупредила синоптик.

В Киеве 23-24 ноября осадков не ожидается, ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым. В ночные часы - мороз, -4-10 градусов. В дневные часы в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла.

Тем, кто планирует принять участие в акциях в память жерт Голодомора, синоптик советует одеться потеплее.

"Солнце заходит в 16 часов 4 минуты, как раз, когда будут зажигать свечи памяти.

Будет холодно, в Киеве до 3-4 градусов мороза да еще и с порывистым ветром.
Оденьтесь теплее, вспомните тех, кто тогда так страшно пошел за горизонт вместе с солнцем, не дождавшись ясных дней", - советует синоптик.

Потепление, по ее словам, предварительно прогноируется с 28-го ноября, как и осадки.

Напомним, минус 18 в декабре и бесснежный Новый год: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. Ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь - скоро аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели.

Больше новостей о: Погода Прогноз Прогноз погоды Антициклон Погода на неделю погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Погода на выходные погода в ноябре

Архив
Новости
Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре 07:00 Документ
Новый год 2020: утверждены новые штрафы за рубку елок 06:35
Сегодня день памяти жертв Голодомора: программа мероприятий в Киеве 06:30
Маркарова получила надбавок, премий и командировочных почти в 5 раз больше оклада 06:20 Документ
В Музее Голодомора списывают авторство мифического "расстрелянного съезда кобзарей" на харьковчанина Савчука 06:08 Документ
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
больше новостей
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
НАБУ засекретило информацию о возможной причастности Гройсмана к хищению средств "Укрзализныци" 10:25 Документ
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok