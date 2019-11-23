Мощный антициклон Quincy выморозит украинцев: синоптик рассказала, когда потеплеет и выпадет снег

В конце ноября после аномального тепло пришло похолодание. На выходных и в начале недели в Украине будет преобладать морозная сухая погода, но уже у концу следующей недели вернется тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Мощный восточный антициклон с красивым киношным именем Quincy (карта) на выходных и в дальнейшем будет нас вимораживать", - сообщила она.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

23-24 ноября в Украине ночью будет -3-9 градусов, местами -9-12 градусов. Днем будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Выше ожидается температура воздуха в западных областях: днем ​​1 + 5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма + 4 + 10 градусов.

В то же время, сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на Западе, Востоке, особенно в Приазовье.

Осадки, по словам Диденко, на выходных маловероятны, ведь господствует антициклон. Только в субботу в западных областях есть вероятность местами небольшой снега и дождя.

"Где осадки и низкая температура воздуха, там и гололедица. Водители, которые едут на Захди Украины, и не думайте без зимней резины путешествовать, может быть опасно", - предупредила синоптик.

В Киеве 23-24 ноября осадков не ожидается, ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым. В ночные часы - мороз, -4-10 градусов. В дневные часы в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла.

Тем, кто планирует принять участие в акциях в память жерт Голодомора, синоптик советует одеться потеплее.

"Солнце заходит в 16 часов 4 минуты, как раз, когда будут зажигать свечи памяти.

Будет холодно, в Киеве до 3-4 градусов мороза да еще и с порывистым ветром.

Оденьтесь теплее, вспомните тех, кто тогда так страшно пошел за горизонт вместе с солнцем, не дождавшись ясных дней", - советует синоптик.

Потепление, по ее словам, предварительно прогноируется с 28-го ноября, как и осадки.

Напомним, минус 18 в декабре и бесснежный Новый год: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. Ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь - скоро аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели.

