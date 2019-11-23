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23 ноября 2019, суббота, 13:55 311 Карта
Общество 2019-11-23T13:56:58+02:00
Українські Новини
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье

Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье

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23 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -1…+1 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-6 градусов, днем -1…+6 градусов; в Закарпатье ночью +8…+13 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На курортах Карпатского региона местами небольшой дождь и мокрый снег. В Моршине температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. В Трускавце температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов В Сваляве температура ночью 0…+2 градуса, днем +10…+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-11 градусов, днем -3…+3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-11 градусов, днем -3…+3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 градусов, днем -3…+3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем -2…+5 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

Напомним, синоптик рассказала, когда потеплеет и выпадет снег. Также синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. Ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь - скоро аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели.

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