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23 ноября 2019, суббота, 11:45 104
Транспорт 2019-11-23T11:56:35+02:00
Українські Новини
Во Львове самолет выкатился со взлетной полосы из-за ледяного дождя

Во Львове самолет выкатился со взлетной полосы из-за ледяного дождя

Самолет, аэропорт

В то время, как синоптики предупредили об ураганном ветру в Украине, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (Киев) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Международном аэропорту "Львов", пассажиры эвакуированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня около 7.00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)", - сказано в нем.

Отмечается, что пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет. Вскоре с летного поля был эвакуирован самолет. Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.

Напомним, без электричества из-за шторма остались 30 тысяч жителей Бердянска.

Тем временем, в ГосЧС рассказали, что делать, если он застал врасплох.

Ранее у самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра.

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