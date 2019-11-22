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22 ноября 2019, пятница, 11:22 406
Общество 2019-11-22T11:23:47+02:00
Українські Новини
Украинцев предупреждают о сильном ветре: что делать, если он застал врасплох

Украинцев предупреждают о сильном ветре: что делать, если он застал врасплох

Ветер, ГосЧС, Желтый уровень, сильный ветер, правила безопасности
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

Сегодня, 22 ноября, в Украине значительно похолодает, а также ожидается сильный ветер. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По прогнозам Укргидрометцентра, 22 ноября в восточной, южной и западной частях страны порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с.


22 ноября на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

По Киеву и области - в ближайшие часы и до конца суток 22 ноября порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).

КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили о сильных морозах, однако уже в конце месяца ждет потепление. 

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