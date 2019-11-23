Может вырывать деревья с корнями: в субботу часть Украины накроет ураганный ветер

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в части Украины на выходных. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. "23 ноября в восточной и южной частях порывы ветра 15-20 м\/с, в Приазовье 25 м\/с (II уровень опасности, оранжевый)", - сообщили синоптики. По шкале Бофорта, ветер силой 17,2-20,7 м\/с способен ломать ветви деревьев, против такого ветра трудно идти. Порывы 20,8-24,4 м\/с приводят к небольшим разрушениям – могут сорвать черепицу или разрушить дымоходы, а ветер более 24,5 м\/с – это уже сильный шторм, который может привести к значительным разрушениям и вырывать деревья с корнями. Напомним, без электричества из-за шторма остались 30 тысяч жителей Бердянска. Тем временем, в ГосЧС рассказали, что делать, если он застал врасплох. Ранее у самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра.