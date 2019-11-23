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23 ноября 2019, суббота, 08:45 66
Общество 2019-11-23T08:52:18+02:00
Українські Новини
Может вырывать деревья с корнями: в субботу часть Украины накроет ураганный ветер

Может вырывать деревья с корнями: в субботу часть Украины накроет ураганный ветер

Ураган, Ветер, Штормовое предупреждение, предупреждение
Ураган. Фото: Gismeteo
Ураган. Фото: Gismeteo

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в части Украины на выходных.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"23 ноября в восточной и южной частях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - сообщили синоптики.

По шкале Бофорта, ветер силой 17,2-20,7 м/с способен ломать ветви деревьев, против такого ветра трудно идти.

Порывы 20,8-24,4 м/с приводят к небольшим разрушениям – могут сорвать черепицу или разрушить дымоходы, а ветер более 24,5 м/с – это уже сильный шторм, который может привести к значительным разрушениям и вырывать деревья с корнями.

Напомним, без электричества из-за шторма остались 30 тысяч жителей Бердянска.

Тем временем, в ГосЧС рассказали, что делать, если он застал врасплох.

Ранее у самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра.

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