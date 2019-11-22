Без электричества из-за шторма остались 30 тысяч жителей Бердянска

Около 30 тыс. жителей Бердянска (город-курорт на Азовском море) остались без электроснабжения из-за непогоды (шквальный ветер) с 21 на 22 ноября в Запорожской области

Об этом говорится в сообщении Районных энергосетей Бердянска, передают Українськi Новини.

Вечером 21 ноября из-за непогоды была обесточена насосная станция, которая обеспечивала водой поселок "Военный городок".

К утру 22 ноября аварию устранили и водоснабжение было возобновлено.

На данный момент без энергоснабжения остаются жители районов "8 Марта", "Ближняя Коса" и "Колония".

Над ликвидацией аварий работают аварийные бригады, но из-за порывов ветра возможны новые отключения электроснабжения.

По данным управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в течение 22 ноября на побережье Азовского моря и по морю ожидается шквальный ветер скоростью 25-30 м/секунду, высота волн 15 -20 дециметров, что соответствует 2-му уровню опасности (оранжевому).

Как сообщали Українські Новини, в Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли.

Вчера в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета эвакуировали 136 пассажиров.