У Львові літак викотився зі злітної смуги через крижаний дощ

В той час, як синоптики попередили про ураганний вітер в Україні, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (Київ) викотився за межі злітно-посадочної смуги (ЗПС) в Міжнародному аеропорту "Львів", пасажири евакуйовані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні близько 7.00 у зв'язку зі складними погодними умовами (крижаний дощ) під час розвороту в торці смуги викотився за межі ЗПС літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання рейсу до Києва (рейс PS034)", - сказано в ньому.

Наголошується, що пасажири і багаж евакуйовані, постраждалих немає. Незабаром з льотного поля був евакуйований літак. Аеропорт планує відновити роботу після 12:00.

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