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23 ноября 2019, суббота, 09:14 28
Верховная Рада и партии 2019-11-23T09:15:18+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" готовит Трускавец-2: депутатов обучат цифровой грамотности

"Слуга народа" готовит Трускавец-2: депутатов обучат цифровой грамотности

Депутаты, Трускавец, Слуга народа, Партия

Лидер политической партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил о намерении провести "Трускавец-2" для народных избранников, в частности, чтобы дать им знания по цифровой грамотности.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Корниенко для "Радио НВ".

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями – возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности - ред) и пункт о декларировании," - сообщил депутат.

Издание сообщает, что цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля депутаты команды "Зе" прибыли в Трускавец, где проводился тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа", за которую проголосовали 43,16% (6,3 млн) избирателей на выборах в Верховную Раду.

3 августа в отеле Rixos в Трускавце, где ожидали Зеленского в школе "Слуга народа" усилили меры безопасности. В гостинице устанавливали рамки, работники УГО просили будущих депутатов разуться. Там Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранными и предупредил их о недопустимости пропуска пленарных заседаний или "договорняков".

4 августа новоизбранные депутаты от "Слуги народа" уехали из Трускавца четырьмя купейными вагонами.

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