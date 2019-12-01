Готовимся к Новому году: как посадить елку в горшок

Елка является главным атрибутом новогодних праздников. Большинство людей предпочитают альтернативу в виде искусственной елки, что очень удобно. Однако, ничего не сможет лучше создать новогоднюю атмсоферу, чем запах живой ели в доме и праздничный декор, который в этом году будет посвящен Белой Крысе. В то время, как в Украине уже открыт сезон продажи новогодных деревьев, а вместе с ним и штрафы за незаконную рубку, Українські Новини расскажут о том, как правильно посадить елку в горшок.

Для настоящей новогодней елки в доме необходимо прежде всего создать подходящие условия в помещении.

Весно елку можно высадить. Фото: decor-garden.com.ua

Совет 1

Известно, что ель по своей природе достаточно мощное и массивное дерево. И для того, чтобы живая ель в горшке не причиняла дискомфорта, рекомендуется покупать карликовые виды ели.

Совет 2

Перед покупкой растущей елки в горшке необходимо вытащить деревце с корнями из горшка, чтобы осмотреть корневую систему. Корни, как и само дерево, должны выглядеть свежими, грунт в горшке должен быть влажным. Такие елки, если они были выращены по всем правилам, идеально подходят для дальнейшего содержания в качестве живой елки в горшке.

Совет 3

Принося живую елку из елочного базара домой, рекомендуется оставить ее на несколько дней в более холодном, чем комната, помещении для акклиматизации (например, в оранжерее, гараже или на террасе). Если сразу внести живую растущую елку в теплое помещение, дерево может тронуться в рост и подмерзнуть позже, при выносе елки на холод, может вызвать проблемы.

Совет 4

После пересадки живой елки в новый горшок, рекомендуется замочить горшок целиком в большой емкости с водой на несколько часов, чтобы земляной ком живой елки полностью промок. После необходимо слить лишнюю воду через дренажные отверстия. После этого, горшок с елкой можно поместить в большое красивое кашпо, а также насыпать слой гравия или дренажных гранул на дно

Совет 5

При появлении ели в доме, необходимо, чтобы воздух в квартире или в доме был увлажнен. Поскольку в квартирах зимой из за системы отопления воздух пересушен, это приводит к тому, что грунт в котором содержится ель, также пересыхает. Елку необходимо поливать, чтобы земля не пересыхала. Рядом с елью на подоконник можно поставить красивый сосуд с водой - вода будет испаряться, и увлажнять воздух. Также необходимо опрыскивать елку водой. Если батареи раскаленные - нужно позаботиться о влажном полотенце на ней.

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