В Украине начался сезон продаж новогодних елок

Государственное агентство лесных ресурсов объявило о старте елочной кампании, для реализации которой подготовлено более 500 тыс. елок. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что сфере управления Гослесагентства принадлежат 73% лесного фонда Украины, а потому обеспечением новогодними елками занимаются еще и другие лесопользователи.

В области проводятся мероприятия для того, чтобы удовлетворить потребность в новогодних елках, не нанося вреда для леса:

- на площади около 5 тыс. га созданы специальные плантации новогодних елок, где растет 14, 1 млн шт. хвойных деревьев разных пород и возраста, из них 28 млн шт. стандартные, возможные для реализации;

- ежегодно в декабре предполагается проведение рубок ухода за лесом в загущенных молодняках, где без ущерба для леса можно выбрать (отсортировать) около 1 млн. шт. новогодних елок;

- в ряде областей выращивают елки в горшках;

- есть возможность в достаточном количестве обеспечить потребности в ветвях хвойных пород для создания новогодних композиций, чтобы украсить жилище оригинальным елочным букетом, а не рубя все дерево.

Ассортимент пород, выращиваемых в качестве новогодних елок:

Сосна обыкновенная,

Сосна Палласа (крымская);

Ель европейская (ель);

Пихта белая (пихта).

Заготовка елок производится по заявкам торговых организаций и потребителей.

В этом году государственными лесохозяйственными предприятиями планируется реализовать более 500 тыс. шт. новогодних елок. Отмечается, что выращенные деревья, запланированные для реализации, заготавливаются под заказ покупателей.

По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 75 грн за погонный метр. Елки в горшках можно приобрести в среднем от 100 гривен (цены формируются в зависимости от породы и размера).

Реализация и проверка легальности происхождения

Граждане могут покупать елки прямо в государственных лесхозах. Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы организовывают розничную торговлю елками на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов.

Новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами:

- самоклеящимися этикетками;

- пластмассовыми бирками-стяжками;

Эти средства разрываются при попытке их снятия, и тем самым исключается их повторное использование.

Специальные унифицированные средства содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в систему электронного учета древесины. В Системе ЭОД вносятся данные о поставщике, его подчиненности и форме собственности. Проверка происхождения елки происходит путем ввода номера с унифицированного средства, прикрепленного к елке, на сайте OPEN.UKRFOREST.COM. В случае, если информация на сайте отсутствует это может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.

Для удобства покупателей с целью проверки легальности происхождения новогодней красавицы государственным предприятием "Лесной инновационно-аналитический центр" разработано программное обеспечение для Android (yalynka.info - можно бесплатно установить с Google Play Market), с помощью которого каждый покупатель имеет возможность ознакомиться с происхождением новогодней елки (вводить нужно только цифровой номер, без указания серии).

Как сообщали Українські Новини, ранее продавцы назвали расценки для новогодних елок.

Кроме того, на Новый год-2020 будет 30-метровая елка, организотры назвали дату монтажа.