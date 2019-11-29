Для главной новогодней елки на Софийской площади пришлось срезать 400 сосен

Тем веременем пока в Киеве уже начали устанавливать главную новогоднюю елку и рождественский городок, стало известно, откуда в этом году привезут хвойные деревья для сборки елки на Софиевской площади. Она будет собрана из множества веток, которые подготовило Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства на странице Facebook.

Для главной новогодней елки Украины дерева заготавливали в Поташнянском лесничестве Радомышльского района Житомирщины и в Винницкой области. В частности, в Житомирской для этого срезали 400 сосен размером от одного до четырех метров.

По словам лесничего Юрия Целованського, сосны различных размеров заготавливали в течение трех дней. В Киев их повезут на этой неделе.

"Это уже третий или четвертый год заказ пришел. Ранее мы делали с 2003-го по 2005-й годы, так же на центральную елку, и в этом году у нас снова заказали. Елки будут отправлены в Киев в четверг (28 ноября) или в пятницу (29 ноября)", - рассказал он.

Ранее Українські Новини писали, что в Украине открыли сезон продажи новогодних елок, а также о том, во сколько украинцам обойдется живое дерево на Новый год.