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29 ноября 2019, пятница, 10:40 218
Общество 2019-11-29T10:41:33+02:00
Українські Новини
Для главной новогодней елки на Софийской площади пришлось срезать 400 сосен

Для главной новогодней елки на Софийской площади пришлось срезать 400 сосен

Житомир, новогодняя елка, Софийская площадь, Новый год
Сосны для главной елки. Фото: Информатор
Сосны для главной елки. Фото: Информатор

Тем веременем пока в Киеве уже начали устанавливать главную новогоднюю елку и рождественский городок, стало известно, откуда в этом году привезут хвойные деревья для сборки елки на Софиевской площади. Она будет собрана из множества веток, которые подготовило Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства на странице Facebook.

Для главной новогодней елки Украины дерева заготавливали в Поташнянском лесничестве Радомышльского района Житомирщины и в Винницкой области. В частности, в Житомирской для этого срезали 400 сосен размером от одного до четырех метров.

По словам лесничего Юрия Целованського, сосны различных размеров заготавливали в течение трех дней. В Киев их повезут на этой неделе.

"Это уже третий или четвертый год заказ пришел. Ранее мы делали с 2003-го по 2005-й годы, так же на центральную елку, и в этом году у нас снова заказали. Елки будут отправлены в Киев в четверг (28 ноября) или в пятницу (29 ноября)", - рассказал он.

Ранее Українські Новини писали, что в Украине открыли сезон продажи новогодних елок, а также о том, во сколько украинцам обойдется живое дерево на Новый год

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