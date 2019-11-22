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22 ноября 2019, пятница, 06:00 1233
Финансы 2019-11-22T06:00:03+02:00
Українські Новини
После резкого повышения гривна снова обвалилась: курс валют от НБУ на 22 ноября

После резкого повышения гривна снова обвалилась: курс валют от НБУ на 22 ноября

Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Гривны и доллары. Фото: pixabay
Гривны и доллары. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22-24 ноября, на 1,01 коп. до 24,1937 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день, 21 ноября, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 ноября, на 2,03 коп. до 24,1836 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3136,6274
100 долларов США 2419,3689
100 швейцарских франков 2439,8273
1000 иен 222,7563
10 российских рублей 3,7896
100 евро 2683,322

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 1 коп. до 24,15 UAH/USD.

Кроме того, банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс.

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