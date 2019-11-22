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22 листопада 2019, пʼятниця, 16:58 6
Фінанси 2019-11-22T17:01:35+02:00
Українські Новини
Міжбанк закрився зміцненням гривні в п'ятницю

Міжбанк закрився зміцненням гривні в п'ятницю

Курс валют, курс долара, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Долари. Фото: pixabay
Долари. Фото: pixabay

У той час як четвертий тиждень поспіль готівковий долар падає, а гривня зміцнюється, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 1 коп. в п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 24,11 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,17-24,20 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися до 24,12-24,15 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,09-24,12 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,02% з 27,72 UAH/USD до 24,11 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар подешевшав, євро подорожчав. Також після різкого підвищення гривня знову обвалилася.

Тим часом у Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства вважають можливими є два сценарії курсу гривні на 2020 рік. За цим прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

Згідно з прогнозом Morgan Stanley, долар в 2020 році ослабне.

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