Міжбанк закрився зміцненням гривні в п'ятницю

У той час як четвертий тиждень поспіль готівковий долар падає , а гривня зміцнюється, к

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,17-24,20 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися до 24,12-24,15 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,09-24,12 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,02% з 27,72 UAH/USD до 24,11 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар подешевшав, євро подорожчав. Також після різкого підвищення гривня знову обвалилася.

Тим часом у Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства вважають можливими є два сценарії курсу гривні на 2020 рік. За цим прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

Згідно з прогнозом Morgan Stanley, долар в 2020 році ослабне.