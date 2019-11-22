Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в Одесском морпорту

После того как провели обыски в Госрезерве из-за обнаружения просроченной продукции,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.

Правоохранители разоблачили финансовую сделку при реконструкции причала №7 Одесского морского порта, во время которой государству причинен ущерб на более 54 млн гривен.

По версии следствия, должностные лица государственного предприятия, вероятно по предварительному сговору с другими лицами, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности 54 млн гривен за выполнение определенных видов работ. Впоследствии, путем заключения ряда фиктивных договоров, указанные средства были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, а в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы.

При этом работы по реконструкции причала №7 Одесского морского порта фактически не выполнены.

В настоящее время следователи Главного следственного управления СБУ во процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры при оперативном сопровождении работниками ГУ БКОП СБУ проводят ряд обысков в Одессе, в том числе на территории Одесского морского порта и Одесском филиале ГП "Администрация морских портов Украины".

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, привлечения виновных к ответственности и обеспечение возмещения убытков.

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