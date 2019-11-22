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22 ноября 2019, пятница, 16:51 61
Судебная власть 2019-11-22T16:56:15+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в Одесском морпорту

Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в Одесском морпорту

Одесса, СБУ, Обыски, ГБР, Морские порты
СБУ. Фото: Facebook: СБУ
СБУ. Фото: Facebook: СБУ

После того как провели обыски в Госрезерве из-за обнаружения просроченной продукции, Генеральная прокуратура и СБУ проводят обыски на территории Одесского морского порта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.

Правоохранители разоблачили финансовую сделку при реконструкции причала №7 Одесского морского порта, во время которой государству причинен ущерб на более 54 млн гривен.

По версии следствия, должностные лица государственного предприятия, вероятно по предварительному сговору с другими лицами, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности 54 млн гривен за выполнение определенных видов работ. Впоследствии, путем заключения ряда фиктивных договоров, указанные средства были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, а в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы.

При этом работы по реконструкции причала №7 Одесского морского порта фактически не выполнены.

В настоящее время следователи Главного следственного управления СБУ во процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры при оперативном сопровождении работниками ГУ БКОП СБУ проводят ряд обысков в Одессе, в том числе на территории Одесского морского порта и Одесском филиале ГП "Администрация морских портов Украины".

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, привлечения виновных к ответственности и обеспечение возмещения убытков.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы.

Напомним, НАБУ изъяло у Минобороны 15 томов документов по закупкам военной техники и вооружения. 

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