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22 ноября 2019, пятница, 16:01 179
Экономика 2019-11-22T16:09:02+02:00
Українські Новини
Стоимость подключения к электросетям снижена с 2020 года

Стоимость подключения к электросетям снижена с 2020 года

Электроэнергия, Электросеть, НКРЭКУ, Присоединение к электросетям
Электричество. Фото: пресс-служба
Электричество. Фото: пресс-служба "Донбассэнерго"

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила стоимость подключения к электрическим сетям на 1,5-50% в зависимости от типа подключения с 2020 года в то время как новый глава комиссии заявил о необходимости поднять тариф на электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ, передают Українські Новини.

Согласно информации на сайте комиссии, для стандартного подключения в городе минимальная цена была снижена на 50%, или на 0,31 тыс. гривен/кВт, средняя цена снизилась на 30%, или на 0,47 тыс. гривен/кВт до 1,08 тыс. гривен/кВт и максимальная цена сократилась на 29%, или на 0,78 тыс. гривен/кВт до 1,95 тыс. гривен/кВт.

При этом для стандартного подключения в селе минимальная цена осталась на уровне 0,28 тыс. гривен/кВт, средняя цена снизилась на 17%, или на 0,25 тыс. гривен/кВт до 1,25 тыс. гривен/кВт и максимальная цена сократилась на 35%, или на 1,29 тыс. гривен/кВт до 2,42 тыс. гривен/кВт.

Также НКРЭКУ снизила стоимость нестандартного подключения и минимальная цена снизилась на 66,5%, или на 0,133 тыс. гривен/кВт до 0,067 тыс. гривен/кВт, средняя цена снизилась на 5%, или на 0,093 тыс. тыс. гривен/кВт до 1,747 тыс. гривен/кВт и максимальная цена снизилась на 1,5%, или на 0,058 тыс. гривен/кВт до 3,772 тыс. гривен/кВт. Также сообщается, что по стране стоимость стандартного подключения в среднем снизится на 19%, а нестандартного подключения на 5% с 2020 года.

В комиссии отмечают, что снижение стоимости подключения к электросетям поспособствует обеспечению возможности определения стоимости услуги по подключению на этапе планирования бизнеса и обеспечит равноправный доступ к электросетям.

Кроме того, это усилит позиции Украины в рейтинге благоприятности деловой среды Всемирного банка "Doing Business", что позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику Украины.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020. Тем временем новым главой НКРЭКУ стал Тарасюк.

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