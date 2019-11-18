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18 ноября 2019, понедельник, 17:37 248
Экономика 2019-11-18T17:44:03+02:00
Українські Новини
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020

НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020

Укрэнерго, НКРЭКУ, тариф на электроэнергию
Укрэнерго. Фото: slovoidilo.ua
Укрэнерго. Фото: slovoidilo.ua

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует повысить тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 36%, или на 4,18 коп./кВт-ч до 15,83 коп./кВт-ч с 1 января 2020 года.

Об этом свидетельствуют материалы к заседанию НКРЭКУ, назначенного на 19 ноября, передают Українські Новини.

Согласно материалам, изначально планировалось установить тариф на уровне 19,55 коп./кВт-ч.

"Основным фактором роста тарифа на услуги по передаче электроэнергии на 2020 год является увеличение расходов на выполнение специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников (ВИЭ)", - отмечается в материалах комиссии.

Однако по результатам открытого обсуждения было предложено установить тариф на уровне 15,83 коп./кВт-ч.

Сообщается, что основным фактором для снижения тарифа по сравнению с предложенным ранее послужил меньший объем средств, который предлагается выделить для обеспечения увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ.

Как сообщали Українські Новини, в "Укрэнерго" признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта.

Ранее тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотели снизить в 2 раза.

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