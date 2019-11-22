Вартість підключення до електромереж знижена з 2020 року

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) знизила вартість підключення до електричних мереж на 1,5-50% залежно від типу підключення з 2020 року в той час як новий голова комісії заявив про необхідність підняти тариф на електроенергію

Про це йдеться в повідомленні НКРЕКП, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією на сайті комісії, для стандартного підключення в місті мінімальну ціну було знижено на 50%, або на 0,31 тис. гривень/кВт, середня ціна знизилася на 30%, або на 0,47 тис. гривень / кВт до 1,08 тис. гривень / кВт і максимальна ціна скоротилася на 29%, або на 0,78 тис. гривень / кВт до 1,95 тис. гривень / кВт.

При цьому для стандартного підключення в селі мінімальна ціна залишилася на рівні 0,28 тис. гривень / кВт, середня ціна знизилася на 17%, або на 0,25 тис. гривень / кВт до 1,25 тис. гривень / кВт і максимальна ціна скоротилася на 35%, або на 1,29 тис. гривень / кВт до 2,42 тис. гривень / кВт.

Також НКРЕКП знизила вартість нестандартного підключення і мінімальна ціна знизилася на 66,5%, або на 0,133 тис. гривень / кВт до 0,067 тис. гривень / кВт, середня ціна знизилася на 5%, або на 0,093 тис. тис. гривень / кВт до 1,747 тис . гривень / кВт і максимальна ціна знизилася на 1,5%, або на 0,058 тис. гривень / кВт до 3,772 тис. гривень / кВт. Також повідомляється, що по країні вартість стандартного підключення в середньому знизиться на 19%, а нестандартного підключення - на 5% з 2020 року.

У комісії зазначають, що зниження вартості підключення до електромереж сприятиме забезпеченню можливості визначення вартості послуги з підключення на етапі планування бізнесу і забезпечить рівноправний доступ до електромереж.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЕКП хоче підвищити підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 36% з 2020. Тим часом новим головою НКРЕКП став Тарасюк.