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22 ноября 2019, пятница, 15:00 91
Политика 2019-11-22T15:02:11+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура передаст 114 производств по делам Майдана в органы досудебного расследования

Генпрокуратура передаст 114 производств по делам Майдана в органы досудебного расследования

Генпрокуратура, Майдан, Расследование преступлений Майдана
ГПУ. Фото: 112.ua
ГПУ. Фото: 112.ua

Генеральная прокуратура передаст 114 производств по расследованию уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах, в органы досудебного расследования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"В связи с окончанием срока полномочий досудебного расследования органами прокуратуры 114 производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг., будут направлены в органы предварительного расследования. При этом прокуроры специально созданного департамента процессуального руководства в этих процессах смогут проводить неотложные процессуальные действия для расследования, пока не завершится передача материалов дел в соответствующие органы", - сказано в нем.

В частности, в Государственный бюро расследований будет передано 50 производств, еще 43 - в Национальное антикоррупционного бюро.

Остальные производства будут переданы в органы Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Государственной налоговой службы.

Как сообщали Українськi Новини, 18 ноября ГБР создало специальное подразделение по расследованию дел Майдана.

Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

Напомним, 21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-14 годах.

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