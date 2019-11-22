Спільник Іванісова за зґвалтуванням очолював компанію Forex

Спільник депутата "Слуги народу" Романа Іванісова за зґвалтування дівчини в 1995 році очолював компанію FOREX MMCIS group. Про це повідомляє "Страна".



У вересні 1995 року Іванісов і його приятелі каталися на службовій "Волзі" батька Романа Комиси. Батько попросив його відігнати авто в гараж. Однак Комиса вирішив машину в гараж не ставити, а замість цього покататися з друзями. І покликав ще трьох - Михайла Хаджийського, Романа Іванісова і Олександра Івахина.



Судячи з "Волги", саме його потерпіла Онищенко могла називати "сином мера" Бердянська. Однак цю посаду в 1995 році обіймав Олексій Бакай. Судячи з прізвища, Роман був сином голови Бердянської районної держадміністрації Олександра Комиси.



Враховуючи, що Комиса-молодший також не відсидів весь термін, а вийшов менш, ніж через рік - то без допомоги батька, якого призначив на посаду тодішній президент, не обійшлося.



Цікаво, що через багато років людина на ім'я Роман Комиса сплив як генеральний директор компанії FOREX MMCIS group. Він очолив її в 2014 році, повідомляли бердянські ЗМІ.

Цікаво, що буквально через місяць після вступу на посаду гендиректора "Форекса", Комиса заявив про її банкрутство. У ділових колах говорять, що Комиса був просто "фунтом", на якого оформлялися фінансові піраміди.



Повідомляється, що з 2014 року щодо FOREX MMCIS group розслідується кримінальне провадження про шахрайство, в останній раз розслідування поновлювалося в 2018 році.



Як повідомляли Українські Новини, Депутат Іванісов відсидів за зґвалтування дівчини, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує.



Крім того, депутат Ради Іванісов покинув "Слугу народу" після скандалу з судимістю за зґвалтування.



Тим часом, "Слуга народу" виключає Іванісова з фракції.