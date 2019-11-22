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22 ноября 2019, пятница, 12:15 184
Силовые структуры 2019-11-22T12:19:21+02:00
Українські Новини
Боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области, - СММ ОБСЕ

Боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области, - СММ ОБСЕ

ООС, СММ ОБСЕ, Петровское
ОБСЕ Фото: OSCE
ОБСЕ Фото: OSCE

Боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 21 ноября указано, что 20 ноября 2019 года камерой зафиксировано грубое нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных вооруженных формирований в пределах участка разведения №3 Петровское", - сказано в нем.

Отмечается, что патруль ОБСЕ, который осуществлял мониторинг ситуации в 2 км к северу от Петровского (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), в 10:52 слышал 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2-3 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения).

Отмечается, что это очередная попытка дискредитации Вооруженных сил в глазах местного населения на временно оккупированной территории (ВОТ) и мирового сообщества.

"Спроектировав это событие на карту местности, можно получить результат, выстрелы были осуществлены из ВОТ оккупационными вооруженными формированиями поблизости или в пределах участка разведения №3 Петровское в неизвестном направлении. Подразделения ВС Украины, согласно условиям разведения, с вероятного места нарушения режима прекращения огня вести обстрелы физически не могут", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) приступила к демонтажу блиндажей в Петровском и Богдановке Волновахского района Донецкой области.

13 ноября ГосЧС приступила к разминированию в Петровском и Богдановке Донецкой области.

12 ноября ООС завершила разведение войск в Петровском Донецкой области.

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