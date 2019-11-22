Часть украинцев до сих пор без тепла: как проходит начало отопительного сезона

В то время, как в Новояворовске Львовской области начался отопительный сезон, по состоянию на 08:30 22 ноября в Украине к системам отопления подключено 99,9% социальных объектов и 99,9% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 18 областей - Волынская, Луганская, Львовская, Донецкая, Харьковская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Хмельницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Ривненская, Тернопольская, Николаевская, Сумская и Днепропетровская - уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Не полностью подключены к отоплению социальные объекты в Запорожской (99,5%), Кировоградской (99,5%), Одесской (99,8%), Полтавской (97,7%) и Черновицкой (99,7%) областях.

Не все жилые дома подключены к отоплению в Кировоградской (98,1%), Одесской (99,6%), Херсонской (99,4%) областях, а также в Киеве (99,8%).

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз Украины" заявлял о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области, где школьники с 11 ноября ушли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе предприятием "Гарант Энерго М". Также Львов направил сотрудников своего коммунального предприятия для ликвидации прорывов в теплосети в Новом Раздоле.