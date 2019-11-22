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  • Частина українців і досі без тепла: як проходить початок опалювального сезону
22 листопада 2019, пʼятниця, 12:10 13
Економіка 2019-11-22T15:00:04+02:00
Українські Новини
Частина українців і досі без тепла: як проходить початок опалювального сезону

Частина українців і досі без тепла: як проходить початок опалювального сезону

Опалювальний сезон, опалення
Опалення.
Опалення.

В той час, як у Новояворівську Львівської області розпочався опалювальний сезон, станом на 08:30 22 листопада в Україні до систем опалення підключено 99,9% соціальних об'єктів і 99,9% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно йому, 18 областей - Волинська, Луганська, Львівська, Донецька, Харківська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Хмельницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Тернопільська, Миколаївська, Сумська та Дніпропетровська - вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів та житлового фонду.

Не повністю підключені до опалення соціальні об'єкти в Запорізькій (99,5%), Кіровоградській (99,5%), Одеській (99,8%), Полтавській (97,7%) та Чернівецькій (99,7%) областях.

Не всі житлові будинки підключені до опалення в Кіровоградській (98,1%), Одеській (99,6%), Херсонській (99,4%) областях, а також у Києві (99,8%).

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз України" заявляв про критичну ситуацію в місті Новий Роздол Львівської області, де школярі з 11 листопада пішли на вимушені канікули через зрив опалювального сезону у місті підприємством "Гарант Енерго М". Також Львів направив співробітників свого комунального підприємства для ліквідації проривів у тепломережі у Новому Роздолі.

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