Рубль обвалился в обменниках Киева перед выходными

В пятницу, 22 ноября, когда доллар снова обвалился, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 21 ноября, подешевел на 3 копейки до 3,40 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Курс продажи рубля вырос на 3 копейки и составил 3,86 гривен за 10 рублей. Курс рубля 22 ноября в обменниках Киева: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,40 3,89 Максимальный 3,76 4,10 Минимальный 2,30 3,74 Как сообщали Українські Новини, после резкого повышения гривна снова обвалилась: курс валют от НБУ на 22 ноября Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 ноября на 0,08 коп. до 24,3442 UAH\/USD. Кроме того, банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс.