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22 ноября 2019, пятница, 11:35 404
Финансы 2019-11-22T11:36:58+02:00
Українські Новини
Рубль обвалился в обменниках Киева перед выходными

Рубль обвалился в обменниках Киева перед выходными

Рубли, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В пятницу, 22 ноября, когда доллар снова обвалился, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 21 ноября, подешевел на 3 копейки до 3,40 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 3 копейки и составил 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 22 ноября в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,40 3,89
Максимальный 3,76 4,10
Минимальный 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, после резкого повышения гривна снова обвалилась: курс валют от НБУ на 22 ноября

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 ноября на 0,08 коп. до 24,3442 UAH/USD.

Кроме того, банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс.

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