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  • "Слуга народа" намерена поддержать снятие неприкосновенности с Порошенко
22 ноября 2019, пятница, 11:05 1578
Политика 2019-11-22T11:09:59+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" намерена поддержать снятие неприкосновенности с Порошенко

"Слуга народа" намерена поддержать снятие неприкосновенности с Порошенко

снятие неприкосновенности, Слуга народа, Порошенко Петр, Рада 9 созыва
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена поддержать снятие неприкосновенности с депутата парламента, бывшего Президента Петра Порошенко в случае внесения представления генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сообщил в интервью изданию "Новое Время", передают Українськi Новини.

"Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности) отказались", - сказал Корниенко.

Зампредседателя "Слуги народа" считает голосование за снятие неприкосновенности техническим и отмечает, что с вступлением в силу закона о снятии неприкосновенности 1 января 2020 года их больше не будет.

Депутат отказался прогнозировать дату голосования за представление по поводу Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, 18 ноября Государственное бюро расследований направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

Ранее стало известно, что подозрение Порошенко было передано в Генпрокуратуру еще 30 октября, но почти 20 дней пролежало без движения. 

Тем временем, ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко

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