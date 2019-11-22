"Слуга народа" намерена поддержать снятие неприкосновенности с Порошенко

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена поддержать снятие неприкосновенности с депутата парламента, бывшего Президента Петра Порошенко в случае внесения представления генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.Об этом первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сообщил в интервью изданию "Новое Время", передают Українськi Новини."Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности) отказались", - сказал Корниенко.Зампредседателя "Слуги народа" считает голосование за снятие неприкосновенности техническим и отмечает, что с вступлением в силу закона о снятии неприкосновенности 1 января 2020 года их больше не будет.Депутат отказался прогнозировать дату голосования за представление по поводу Порошенко.Как сообщали Українськi Новини, 18 ноября Государственное бюро расследований направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.Ранее стало известно, что подозрение Порошенко было передано в Генпрокуратуру еще 30 октября, но почти 20 дней пролежало без движения. Тем временем, ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко.