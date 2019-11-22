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22 ноября 2019, пятница, 10:22 19
Политика 2019-11-22T10:23:14+02:00
Українські Новини
Таможня запустила в тестовом режиме онлайн-систему жалоб

Таможня запустила в тестовом режиме онлайн-систему жалоб

Таможня, Жалобы, Максим Нефедов, Онлайн-система жалоб
Таможня Фото: 5 канал
Таможня Фото: 5 канал

Таможенная служба запустила в тестовом режиме онлайн-систему жалоб.

Об этом сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"До 5 рабочих дней на рассмотрение жалобы относительно роботы новой таможни. Попробуем отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация исключительно в электронной форме", - сообщил он.

Также отмечается, что в каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы, а на центральном уровне Таможня будет отслеживать статистику и объективность ответа.

"Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины". На такое отвечать не будем", - подчеркнул Нефедов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров одобрил законопроект о введении новых таможенных тарифов. Законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде ориентировочно через неделю.

Кроме того, с назначением Нефедова выросло невыполнение таможней плана поступлений в бюджет.

5 июля Кабинет Министров Украины назначил руководителем Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

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