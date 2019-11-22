Таможня запустила в тестовом режиме онлайн-систему жалоб

Таможенная служба запустила в тестовом режиме онлайн-систему жалоб.

Об этом сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"До 5 рабочих дней на рассмотрение жалобы относительно роботы новой таможни. Попробуем отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация исключительно в электронной форме", - сообщил он.



Также отмечается, что в каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы, а на центральном уровне Таможня будет отслеживать статистику и объективность ответа.



"Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины". На такое отвечать не будем", - подчеркнул Нефедов.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров одобрил законопроект о введении новых таможенных тарифов. Законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде ориентировочно через неделю.



Кроме того, с назначением Нефедова выросло невыполнение таможней плана поступлений в бюджет.

5 июля Кабинет Министров Украины назначил руководителем Государственной таможенной службы Максима Нефедова.