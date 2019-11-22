Долар подешевшав, євро подорожчав: курс валют в обмінниках

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 листопада на 0,08 коп. до 24,3442 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,23% до 24,0668 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,35% до 26,5248 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,00 коп. до 26,9687 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російськких рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,0668 24,3442 26,5248 26,9687 3,40 3,91 Максимальний 24,2000 24,7000 26,7000 27,3000 3,74 5,00 Мінімальний 23,7500 24,2300 26,0000 26,8200 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, після різкого підвищення гривня знову обвалилася: курс валют від НБУ на 22 листопада

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 1 коп. до 24,15 UAH/USD.

Крім того, банкіри пояснили зміцнення гривні і спрогнозували подальший курс.