подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 17:11 99
Финансы 2019-11-21T17:11:46+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась

Гривна на межбанке укрепилась

Курс гривны, НБУ, Курс валют, курс доллара
Гривны. Деньги. Фото: pixabay
Гривны. Деньги. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, после сохранения на неизменном уровне в среду, в четверг укрепился на 1 коп. до 24,15 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,20-24,23 UAH/USD, затем котировки начали снижатся до 24,15-24,17 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,14-24,16 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,87% с 27,72 UAH/USD до 24,15 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 11 по 15 ноября сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке почти в 2 раза до 191,8 млн долларов.

Кроме того, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Также в октябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 200 млн долларов.

А в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют курс доллара

Архив
Новости
Освещение в Киеве. Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo
Новый год приближается: в Киеве установили новогоднее освещение на центральных улицах 17:53
В Житомире задержали россиянина: он руководит одной из групп ИГИЛ 17:52
Зеленский назначил замглавы СБУ Андрущенко 17:45
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 17:41 Обновляется
Труханов уже наполовину в тюрьме, – нардеп Рабинович 17:38
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok