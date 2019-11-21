Гривна на межбанке укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, после сохранения на неизменном уровне в среду, в четверг укрепился на 1 коп. до 24,15 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,20-24,23 UAH/USD, затем котировки начали снижатся до 24,15-24,17 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,14-24,16 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,87% с 27,72 UAH/USD до 24,15 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 11 по 15 ноября сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке почти в 2 раза до 191,8 млн долларов.

Кроме того, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Также в октябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 200 млн долларов.

А в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.