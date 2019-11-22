В центре Киева прогремел мощный взрыв в жилом доме

В ночь на пятницу, 22 января, жители несколько улиц Киева проснулись от сильного грохота. В жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. На место срочно выехала полиция, спасатели и медики. С одного из подъездов валил дым.

Эпицентр взрыва находился в одном из подъездов. Об этом сообщает Информатор.

Взрыв в Киеве. Фото: Информатор

Звук детонации разбудил жителей около 23:00. Предварительно, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили. О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

Что именно взорвалось — неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

Как сообщали Українські Новини, ночью в Киеве на одном из рынков Троещины прогремел взрыв.

Опубликовано видео взрыва гранаты в центре Киева с погибшим ветераном АТО "Сэнсэем". Взрыв произошел около 22:50 возле дома по адресу улица Пушкинская, 32. В результате инцидента погибли двое мужчин. Также пострадала девушка, которая в этот момент проходила рядом. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее мужчина подорвал себя гранатой в Киеве.