подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 ноября 2019, пятница, 09:52 748
Происшествия 2019-11-22T09:53:01+02:00
Українські Новини
В центре Киева прогремел мощный взрыв в жилом доме

В центре Киева прогремел мощный взрыв в жилом доме

Взрыв, взрыв в доме, Взрыв в Киеве

В ночь на пятницу, 22 января, жители несколько улиц Киева проснулись от сильного грохота. В жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. На место срочно выехала полиция, спасатели и медики. С одного из подъездов валил дым.

Эпицентр взрыва находился в одном из подъездов. Об этом сообщает Информатор. 

Взрыв в Киеве. Фото: ИнформаторВзрыв в Киеве. Фото: Информатор

Звук детонации разбудил жителей около 23:00. Предварительно, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили. О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

Что именно взорвалось — неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

Как сообщали Українські Новини, ночью в Киеве на одном из рынков Троещины прогремел взрыв.

Опубликовано видео взрыва гранаты в центре Киева с погибшим ветераном АТО "Сэнсэем". Взрыв произошел около 22:50 возле дома по адресу улица Пушкинская, 32. В результате инцидента погибли двое мужчин. Также пострадала девушка, которая в этот момент проходила рядом. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее мужчина подорвал себя гранатой в Киеве.

Больше новостей о: Взрыв взрыв в доме Взрыв в Киеве

Архив
Новости
В аэропорту Одессы из-за ночной аварии самолета отменили все рейсы 10:31
Таможня запустила в тестовом режиме онлайн-систему жалоб 10:22
Доллар подешевел, евро подорожал: курс валют в обменниках 10:22
В FIFPro разочарованы действиями чиновников Украинской ассоциации футбола в отношении Тайсона 10:09
На киевском вокзале плитка со стены упала на мужчину и разбила ему голову 10:02
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok