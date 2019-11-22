підписатися на розсилку
24 24.3
26.4 26.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У центрі Києва прогримів потужний вибух у житловому будинку
22 листопада 2019, пʼятниця, 09:52 15
Події 2019-11-22T11:45:03+02:00
Українські Новини
У центрі Києва прогримів потужний вибух у житловому будинку

У центрі Києва прогримів потужний вибух у житловому будинку

вибух, вибух в багатоповерхівці, вибух в Києві

У ніч на п'ятницю, 22 січня, мешканці кількох вулиць Києва прокинулися від сильного гуркоту. У житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. На місце терміново виїхала поліція, рятувальники та медики. З одного з під'їздів валив дим.

Епіцентр вибуху знаходився в одному з під'їздів. Про це повідомляє Інформатор.

Вибух у Києві. Фото: ІнформаторВибух у Києві. Фото: Інформатор

Звук детонації розбудив мешканців близько 23:00. Попередньо, детонація трапилася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку. Правоохоронці повідомили, що постраждалих всередині не виявили. Про силу вибуху говорила наступна картина на місці: біля під'їзду будинку є два входи, вхід в ліфт — лише з боку двору. Але вікна винесло з обох сторін парадного, також з обох сторін були помітні ушкодження стін.

Що саме вибухнуло — невідомо. За словами фахівців на місці, це точно був не вибухпакет і навряд чи граната, враховуючи силу детонації. Примітно, що у парадних будинку розклеєні оголошення про проведення газових робіт у будинку на весь листопад. Вибухотехніки і кінологи працювали на місці події, щоб встановити точну причину того, що сталося.

Як повідомляли Українські Новини, вночі у Києві на одному з ринків Троєщини прогримів вибух.

Опубліковано відео вибуху гранати в центрі Києва з померлим ветераном АТО "Сенсеєм". Вибух стався близько 22:50 біля будинку за адресою вулиця Пушкінська, 32. В результаті інциденту загинули двоє чоловіків. Також постраждала дівчина, яка в цей момент проходила поруч. Її госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Раніше чоловік підірвав себе гранатою в Києві.

Більше новин про: вибух вибух в багатоповерхівці вибух в Києві

Архів
Новини
Бойовики обстріляли ділянку розведення в Петровському Донецької області, - СММ ОБСЄ 12:15
Брату нардепа "Слуги народу" просять присвоїти почесне звання 12:15
Частина українців і досі без тепла: як проходить початок опалювального сезону 12:10
Рубль обвалився в обмінниках Києва перед вихідними 11:35
Українців попереджають про сильний вітер: що робити, якщо він застав зненацька 11:31
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-глави СБУ Грицака 15:34
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok