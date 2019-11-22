У центрі Києва прогримів потужний вибух у житловому будинку

У ніч на п'ятницю, 22 січня, мешканці кількох вулиць Києва прокинулися від сильного гуркоту. У житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. На місце терміново виїхала поліція, рятувальники та медики. З одного з під'їздів валив дим.

Епіцентр вибуху знаходився в одному з під'їздів. Про це повідомляє Інформатор.

Вибух у Києві. Фото: Інформатор

Звук детонації розбудив мешканців близько 23:00. Попередньо, детонація трапилася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку. Правоохоронці повідомили, що постраждалих всередині не виявили. Про силу вибуху говорила наступна картина на місці: біля під'їзду будинку є два входи, вхід в ліфт — лише з боку двору. Але вікна винесло з обох сторін парадного, також з обох сторін були помітні ушкодження стін.

Що саме вибухнуло — невідомо. За словами фахівців на місці, це точно був не вибухпакет і навряд чи граната, враховуючи силу детонації. Примітно, що у парадних будинку розклеєні оголошення про проведення газових робіт у будинку на весь листопад. Вибухотехніки і кінологи працювали на місці події, щоб встановити точну причину того, що сталося.

Як повідомляли Українські Новини, вночі у Києві на одному з ринків Троєщини прогримів вибух.

Опубліковано відео вибуху гранати в центрі Києва з померлим ветераном АТО "Сенсеєм". Вибух стався близько 22:50 біля будинку за адресою вулиця Пушкінська, 32. В результаті інциденту загинули двоє чоловіків. Також постраждала дівчина, яка в цей момент проходила поруч. Її госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Раніше чоловік підірвав себе гранатою в Києві.