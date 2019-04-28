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28 апреля 2019, воскресенье, 09:15 141
Происшествия 2019-04-28T09:15:23+03:00
Українські Новини
Мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице

Мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице

В Киеве в квартире жилого дома по адресу улица Вишняковская, 9, прогремел взрыв. Мужчина 1975 года рождения подорвал себя гранатой, угрожая своей сожительнице 1981 года рождения. В результате взрыва мужчина скончался на месте, а его гражданскую жену госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

ЧП произошло в субботу, 27 апреля, около 23:15. Об этом сообщает Информатор.

По словам полиции, в квартире №139, жилого дома по адресу улица Вишняковская, 9, произошла ссора между мужчиной и его гражданской женой, которой и принадлежала жилплощадь. Конфликт возник из-за детей женщины от предыдущего брака. В разгаре скандала, мужчина достал гранату и начал угрожать взрывоопасным предметом женщине. В этот момент прогремел взрыв, в результате которого сожитель получил травмы несовместимые с жизнью. Его гражданскую жену, которая в момент взрыва находилась с ним в одной комнате, госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. К счастью, в момент трагедии детей женщины не было дома.

По словам брата женщины, он был мало знаком с ее гражданским мужем однако в разговорах тот часто упоминал, что у него есть справка из психиатрической лечебницы. Откуда у сожителя сестры оказалась граната мужчина не знает.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая", взрывотехники, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Подрыв гранатой в Киеве. Фото: Информатор.Подрыв гранатой в Киеве. Фото: Информатор.

Напомним, также в субботу в Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом.

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Подрыв гранатой в Киеве. Фото: Информатор.
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