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23 октября 2019, среда, 08:10 3111
Общество 2019-10-23T08:23:24+03:00
Українські Новини
В центре Киева произошел взрыв: двое мужчин погибли, есть пострадавшая

В центре Киева произошел взрыв: двое мужчин погибли, есть пострадавшая

Киев, Взрыв, Полиция, Смерть, Граната, пострадавшая
В Киеве прогремел взрыв. Фото:
В Киеве прогремел взрыв. Фото: "Информатор"

В понедельник вечером в центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщает "Информатор" с места событий.


Взрыв произошел около 22:50 возле дома по адресу улица Пушкинская, 32. В результате инцидента погибли двое мужчин. Также пострадала девушка, которая в этот момент проходила рядом. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Очевидцы говорят, что двое мужчин сидели на ступеньках дома. В руках у одного из них был предмет, похожий на гранату. Мужчины крутили и рассматривали предмет. В какой-то момент свидетели услышали громкий щелчок и увидели как вещь, которую держал один из мужчин, упала на землю. После этого прозвучал мощный взрыв.

Очевидцы не исключают, что погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку видели, как перед инцидентом, один из них держался за стену дома, чтобы не упасть. Кроме того, по информации других свидетелей, один из мужчин работал охранником одного из офисов в здании, возле которого прогремел взрыв.

В комментарии "Радио Свобода" заместитель начальника ГУМВД Киева Герман Приступа сообщил, что один из погибших служил на Донбассе.

На месте происшествия работали несколько экипажей патрульной полиции, три "скорых", кинологи, взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Фото: Фото: "Информатор"




Как сообщали Українські Новини, в Днипре на пешеходном переходе нашли гранату

Ранее возле киевской детской площадке нашли предмет, похожий на гранату

Кроме того, у водителя автомобиля на скорости 150 км/час взорвалась граната, он не выжил. 

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