В зоне ООС боевики не прекращают обстрелы: ВСУ понесли потери

В то время, как в Петровском начали демонтировать фортификации, за прошлые сутки, 21 ноября, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое военнослужащих получили травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того, зафиксировано огонь из ПТРК", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела. Дважды у Водяного боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Невельского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два вражеских обстрелов. Неподалеку Шумов стреляли из противотанкового ракетного комплекса, а у Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.

"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) 20 ноября, 6 украинских военных ранены.

Военные сбили беспилотник боевиков с опасным грузом.

Ранее командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады полковник Евгений Коростелев умер из-за минно-взрывной травмы, полученной в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).