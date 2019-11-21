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21 ноября 2019, четверг, 22:15 83
Внешняя политика 2019-11-21T22:15:31+02:00
Українські Новини
Представительство ЕС поздравило Украину с днем Свободы и Достоинства

Представительство ЕС поздравило Украину с днем Свободы и Достоинства

день достоинства и свободы, Представительство ЕС, День достоиства и свободы

Представительство Евросоюза в Украине поздравило с шестой годовщиной Революции Достоинства и заявило о поддержке Украины. Об этом представительство написало в Facebook.

"Мы приветствуем Украину с Днем достоинства и свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, сегодня вечером, 21 ноября, в Киеве началось вече, посвященное шестой годовщине Революции Достоинства.

Сегодня, 21 ноября, шестая годовщина с начала Революции Достоинства в Украине.

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память героев Небесной сотни.

Тем временем в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана.

Ранее бывший начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана остановлено.

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