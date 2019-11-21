Фото дня: у річницю "Революції гідності" на Майдан вийшли тисячі людей

Близько 5 тис. людей зібралися на присвячене річниці "Революції гідності" народне віче на Майдані Незалежності в Києві. Про це свідчить відеотрансляція "Громадського ТБ", передають Українські Новини. На Майдані проходить віче "У нас є гідність", яке організувало "Рух опору капітуляції". Для мітингу зібралися родичі загиблих під час Євромайдану, об'єднання адвокатів, що представляють інтереси сімей Героїв Небесної сотні, і люди, які брали участь у протестах Євромайдану. Річниця "Революції гідності". Фото: Цензор.нет Річниця "Революції гідності". Фото: Цензор.нет Річниця "Революції гідності". Фото: Цензор.нет Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2014 року Петро Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада. Сьогодні Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Тим часом у ДБР створили підрозділ із розслідування справ Євромайдану. Раніше колишній начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що розслідування справ Майдану зупинено.