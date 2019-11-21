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21 листопада 2019, четвер, 21:04 101
Суспільство 2019-11-21T21:20:49+02:00
Українські Новини
Фото дня: у річницю "Революції гідності" на Майдан вийшли тисячі людей

Фото дня: у річницю "Революції гідності" на Майдан вийшли тисячі людей

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Річниця
Річниця "Революції гідності". Фото: Цензор.нет

Близько 5 тис. людей зібралися на присвячене річниці "Революції гідності" народне віче на Майдані Незалежності в Києві.

Про це свідчить відеотрансляція "Громадського ТБ", передають Українські Новини.

На Майдані проходить віче "У нас є гідність", яке організувало "Рух опору капітуляції".

Для мітингу зібралися родичі загиблих під час Євромайдану, об'єднання адвокатів, що представляють інтереси сімей Героїв Небесної сотні, і люди, які брали участь у протестах Євромайдану.

Річниця Річниця "Революції гідності". Фото: Цензор.нет

Річниця Річниця "Революції гідності". Фото: Цензор.нет

Річниця Річниця "Революції гідності". Фото: Цензор.нет

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2014 року Петро Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада.

Сьогодні Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам'ять героїв Небесної сотні.

Тим часом у ДБР створили підрозділ із розслідування справ Євромайдану.

Раніше колишній начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що розслідування справ Майдану зупинено.

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