Решение об исключении Иванисова принято, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что решение об исключении народного депутата Романа Иванисова, который с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, из фракции уже принято. Об этом он рассказал "РБК-Украина".

По его словам, можно считать, что Иванисов уже вышел из фракции.

"Принципиальное решение об исключении из фракции Иванисов уже является принятым. Только надо оформить. Ведь для того, чтобы его оформить нужно собрать депутатов, а они сейчас в округах. То есть его можно считать принято решение, что он вышел из фракции", - сказал Арахамия.



Как сообщали Українські Новини, Портнов опубликовал указ Кучмы, подтверждающий судимость депутата Иванисова.

А Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.



Кроме того, Рябошапка утверждает, что депутат от "Слуги народа" Иванисов отсидел за изнасилование несовершеннолетней. Однако ГПУ опровергает информацию.