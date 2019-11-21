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21 листопада 2019, четвер, 20:58 6
Політика 2019-11-21T21:00:01+02:00
Українські Новини
Рішення про виключення Іванісова прийнято, - Арахамія

Рішення про виключення Іванісова прийнято, - Арахамія

згвалтування, Слуга народу, Давид Арахамія, Роман Іванісов
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що рішення про виключення народного депутата Романа Іванісова, який з 3 дружками зґвалтував в машині неповнолітню, фракції вже прийнято. Про це він розповів "РБК-Україна".

За його словами, можна вважати, що Іванісов вже вийшов з фракції.

"Принципове рішення про виключення з фракції Іванісова вже є прийнятим. Лише треба оформити. Адже для того, щоб його оформити, потрібно зібрати депутатів, а вони зараз в округах. Тобто його можна вважати прийнятим рішення, що він вийшов із фракції", - сказав Арахамія.


Як повідомляли Українські Новини, Портнов опублікував указ Кучми, що підтверджує судимість депутата Іванісова.

А Президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що бажає розібратися в скандалі про судимість народного депутата "Слуги народу" Романа Іванісова і його причетності до зґвалтування.

Крім того, Рябошапка стверджує, що депутат від "Слуги народу" Іванісов відсидів за зґвалтування неповнолітньої. Однак ГПУ спростовує інформацію.

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