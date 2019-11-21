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21 листопада 2019, четвер, 11:52 21
Президент 2019-11-21T14:30:03+02:00
Українські Новини
Україна проситиме РФ повернути зникле з українських кораблів, - Зеленський

Україна проситиме РФ повернути зникле з українських кораблів, - Зеленський

Володимир Зеленський, Захоплення українських кораблів, українські кораблі
Повернені українські кораблі. Фото: Думська
Повернені українські кораблі. Фото: Думська

Україна має намір звернутися до Росії з проханням повернути те, що пропало з українських військових кораблів, завхаченных РФ у Керченської протоки восени 2018 року при їх повернення.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на нічному брифінгу в Очакові (Миколаївська область) при огляді кораблів після їх повернення Україні, передають Українські Новини.

"Дійсно не вистачає частини озброєння. Я побачив стан - буде розслідування і ми побачимо деталі. Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є", - сказав він.

Зеленський додав, що ремонт кораблів займе три місяці.

Як повідомляли Українські Новини, 20 листопада в Очаків прибули три українських корабля, які Росія повернула після захоплення в Керченській протоці.

Раніше Воронченко заявив, що росіяни знищили кораблі ВМС. Він зазначив, що кораблі не можуть йти своїм ходом, тому їх доставляли з допомогою буксирування.

Тим часом Федеральна служба Російської Федерації заперечує зняття з повернутих кораблів ВМС України розеток, плафонів і унітазів, стверджуючи, що повертали техніку в нормальному стані.

25 листопада 2018 року російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир, після того, як російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.

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