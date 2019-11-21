Монетизация льгот — получить сэкономленные деньги можно с июня 2020

Помимо обещанных новыми властями изменений в социальной сфере с нового года, украинцы будут получать платежки за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий. Новый механизм выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги позволяет сэкономить часть средств и оставить их себе. Как получить сэкономленные во время отопительного сезона деньги, объясняет Минсоцполитики. Первый способ – наличная форма выплаты льгот Потребитель может оставить себе наличные, оставшиеся после полного расчета с поставщиками услуг. Второй способ – безналичная форма выплаты льгот Потребитель получит все сэкономленные средства после завершения отопительного периода (ориентировочно с июня). Оповещения об этом поступит от Ощадбанка через смс. Если у вас есть счет в Ощадбанке, то эти средства автоматически будут зачислены на него. Если у вас нет счета – то вы можете его открыть с июня по декабрь текущего года, и на него будут зачислены эти деньги. Ранее Українські Новини сообщали, куда обращаться в случае неначисления льготы на жилищные услуги за октябрь 2019. Также важно знать, как требовать перерасчет, если в квартире есть проблемы с отоплением и горячей водой.