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21 ноября 2019, четверг, 05:50 93
Общество 2019-11-21T05:50:01+02:00
Українські Новини
Монетизация льгот — получить сэкономленные деньги можно с июня 2020

Монетизация льгот — получить сэкономленные деньги можно с июня 2020

Льготы, Минсоцполитики, Жилищно-коммунальные услуги

Помимо обещанных новыми властями изменений в социальной сфере с нового года, украинцы будут получать платежки за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

Новый механизм выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги позволяет сэкономить часть средств и оставить их себе. Как получить сэкономленные во время отопительного сезона деньги, объясняет Минсоцполитики.

Первый способ – наличная форма выплаты льгот

Потребитель может оставить себе наличные, оставшиеся после полного расчета с поставщиками услуг.

Второй способ – безналичная форма выплаты льгот

Потребитель получит все сэкономленные средства после завершения отопительного периода (ориентировочно с июня). Оповещения об этом поступит от Ощадбанка через смс. Если у вас есть счет в Ощадбанке, то эти средства автоматически будут зачислены на него. Если у вас нет счета – то вы можете его открыть с июня по декабрь текущего года, и на него будут зачислены эти деньги.

Ранее Українські Новини сообщали, куда обращаться в случае неначисления льготы на жилищные услуги за октябрь 2019. Также важно знать, как требовать перерасчет, если в квартире есть проблемы с отоплением и горячей водой. 

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