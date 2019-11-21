Сэкономленные льготы будут выплачиваться льготникам в июне

Новый механизм выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги позволяет сэкономить часть средств и оставить их себе. Как получить сэкономленные во время отопительного сезона деньги, объясняет Минсоцполитики.

Первый способ – наличная форма выплаты льгот

Потребитель может оставить себе наличные, оставшиеся после полного расчета с поставщиками услуг.

Второй способ – безналичная форма выплаты льгот

Потребитель получит все сэкономленные средства после завершения отопительного периода (ориентировочно с июня). Оповещения об этом поступит от Ощадбанка через смс. Если у вас есть счет в Ощадбанке, то эти средства автоматически будут зачислены на него. Если у вас нет счета – то вы можете его открыть с июня по декабрь текущего года, и на него будут зачислены эти деньги.

Если человек вы имеет банковского счета в любом из уполномоченных банков, в таком случае он будет получать безналичную выплату льготы через Ощадбанк. Орган соцзащиты самостоятельно предоставит всю информацию Ощадбанку, который автоматически создает учетную запись получателя льгот, на который начисляются средства, и информирует льготника путем отправки смс-сообщений.

В случае, если льготник не желает сотрудничать с Ощадбанком, он должен выбрать какой-то другой банк. Сейчас Минсоцполитики работает с 38 уполномоченными банками. Для наличной формы выплаты льготник может выбрать любой из них, а также доставку льготы через Укрпочту. Чтобы получить соответствующий сервис, нужно подать заявление в орган соцзащиты (указав все банковские реквизиты). Такое заявление можно подавать дважды в год: до 15 октября (на отопительный период) и до 15 мая (на неотапливаемый). Для безналичной формы выплат Ощадбанк является единственным вариантом на сегодня.

В случае смерти льготника выплатить средства за последний месяц жизни безналично невозможно.

Ранее Українські Новини сообщали, куда обращаться в случае неначисления льготы на жилищные услуги за октябрь 2019. Также важно знать, как требовать перерасчет, если в квартире есть проблемы с отоплением и горячей водой.