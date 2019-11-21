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21 листопада 2019, четвер, 05:50 8
Суспільство 2019-11-21T05:50:02+02:00
Українські Новини
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020

Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020

Ощадбанк, Житлово-комунальні послуги, Мінсоцполітики, Пільги

Крім обіцяних новою владою змін у соціальній сфері з нового року, українці будуть отримувати платіжки за комунальні послуги без урахування пільг та субсидій.

Новий механізм виплати пільг на житлово-комунальні послуги дає змогу заощадити частину коштів і залишити їх собі. Як отримати зекономлені під час опалювального сезону гроші, пояснює Мінсоцполітики.

Перший спосіб – готівкова форма виплати пільг

Споживач може залишити собі решту готівки, що залишилася після повного розрахунку з надавачами послуг.

Другий спосіб - безготівкова форма виплати пільг

Споживач отримає всі зекономлені кошти після завершення опалювального періоду (орієнтовно з червня). Сповіщення про це надійде від Ощадбанку через смс. Якщо ви маєте рахунок в Ощадбанку, то ці кошти автоматично будуть зараховані на нього. Якщо ви не маєте рахунку – то ви можете його відкрити з червня по грудень поточного року, і на нього будуть зараховані ці гроші.

Раніше Українські Новини повідомляли, куди звертатися у разі ненарахування пільги на житлові послуги за жовтень 2019. Також важливо знати, як вимагати перерахунок, якщо у квартирі є проблеми з опаленням і гарячою водою.

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