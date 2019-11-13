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  • Украинцам в новых квитанций могут не начислить субсидию: куда обращаться
13 ноября 2019, среда, 05:59 2569
Экономика 2019-11-13T05:59:02+02:00
Українські Новини
Украинцам в новых квитанций могут не начислить субсидию: куда обращаться

Украинцам в новых квитанций могут не начислить субсидию: куда обращаться

Субсидия, Квитанция, Новые платежки, Коммуналка

Украинцы с ноября уже будут получать квитанции за коммунальные услуги по новым правилам - с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий, что может вызвать некоторые проблемы с оплатой и начислениями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Отмечается, что изменения в платежках связанные с новым механизмом начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 года. Теперь льгота предоставляется деньгами органами социальной защиты населения.

Учитывая, что соответствующий механизм вводится впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года.

В таком случае рекомендуется обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначисленная в следующем месяце.

Рассчитаны суммы льгот перечисляться АО "Ощадбанк" для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма).

Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме в указанный в заявлении способ (банк или почта).

В случае получения наличных льготник должен уплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщика услуг АО "Ощадбанк" (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).

Как сообщали Українські Новини, правила получения субсидий изменили.

Тем временем украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой.

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