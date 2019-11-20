Режиссер "Джокера" уже начал работу над сиквелом

Так, сообщается, что скорее всего главную роль в сиквеле "Джокера" также сыграет Хоакин Феникс.

Отмечается, что Филлипс предложил студии Warner Bros. создать оригинальные истории и для других героев комикс-вселенной DC, к которой принадлежит Джокер.

Так, в число этих героев входят Бэтмен, Супермен, Аквамен, Чудо-женщина, Харли Квинн и другие. О каких героях идет речь, пока не сообщается.

"Джокер" вышел на больших экранах по всему миру в начале октября и получил огромное количество положительных оценок. Более того, он стал первым в истории проектом-миллиардером с рейтингом R (дети до 17 лет допускаются только с родителями).

Как сообщали Українські Новини, фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции.

Также ранее нардеп Кива появился в Раде в маске Джокера.