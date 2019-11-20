ГБР возьмется за записи в разных телеграмм-каналах

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту законности проведения аудиозаписей, обнародованных в разных телеграмм-каналах.

Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передают Українськi Новини.

"Давайте проанализируем, насколько эти записи являются аутентичными. Есть уголовное производство, которое связано с исследованием законности проведения таких записей", -сказал он.

Других деталей он не уточнил

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура передала все свои дела в производство Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Нацполицию.

Ранее пранкер под ником "Джокер", который уже разыграл депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, опубликовал в Telegram-канале переписку, в которой обсуждал с главой Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким (фракция "Слуга народа") получение депутатами денег в конвертах. Кроме того, попавшую в секс-скандал замминистра пранкер Джокер вывел на "оправдания" и рассказ о коррупционных схемах