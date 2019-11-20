У Гончарука 4 штатных советника, 17 внештатных и 2 помощника

Секретариат Кабинета Министров Украины сообщил, что по состоянию на 13 ноября у премьер-министра Алексея Гончарука 4 штатных советника, 17 внештатных советника и 2 помощника.

Об этом говорится в ответе Секретариата Кабмина на запрос Українських Новин.

"По информации Департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабинета министров, по состоянию на 13.11.2019 штатными советниками Премьер-министра Украины Гончарука А.В. являются Гузь Марина Михайловна, Залищук Светлана Петровна, Сикора Оксана Николаевна, Юносова Яна Юрьевна; советниками на общественных началах - Бойко Наталья Андреевна, Голик Юрий Юрьевич, Головатенко Владимир Викторович, Горюнова Яна Вячеславовна, Гринчук Светлана Викторовна, Дорогань Алексей Дмитриевич, Дугин Сергей Михайлович, Заблоцкий Андрей Владимирович, Зикин Александр Николаевич, Кобец Роман Васильевич, Котляревская Светлана Сергеевна, Лукеря Иван Михайлович, Мушак Алексей Петрович, Остапенко Павел Олегович, Пукшин Александр Игоревич, Роднянский Александр Александрович, Харт Джеймс Джеффри Джек; помощниками - Охрименко Ольга Олеговна, Ходак Инна Сергеевна", - сказано в документе.

Напомним, по состоянию на 25 октября штатным советником премьера являлась адвокат Оксана Сикора и на общественных началах - 14 советников.

Гончаруку 35 лет. 28 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.

До того Гончарук был главой финансируемого Европейским Союзом экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Ранее он был президентом общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", заместителем генерального директора Первой украинской индустриально-инвестиционной компании, управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, главой юридического отдела инвестиционной компании Prior-Invest.

Также Гончарук являлся советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко (в правительстве Арсения Яценюка) и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (в правительстве Владимира Гройсмана).

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада Украины назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

По состоянию на 30 сентября у Гончарука было 10 советников на общественных началах.