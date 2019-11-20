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20 ноября 2019, среда, 13:00 446
Силовые структуры 2019-11-20T13:03:05+02:00
Українські Новини
За возможное превышение служебных полномочий Горбатюком и Сытником откроют дело

За возможное превышение служебных полномочий Горбатюком и Сытником откроют дело

Дело, Артем Сытник, превышение служебных полномочий, Сергей Горбатюк

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий бывшим начальником управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком и директором НАБУ Артемом Сытником.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Жалобу на бездействия ГБР подал председатель общественной организации "Правовое государство".

Он просил суд обязать центральный аппарат Госбюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по его заявлению о возможном совершении Горбатюком, Сытником и начальником управления Службы безопасности Украины в Черниговской области уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

14 ноября суд удовлетворил его жалобу и обязал ГБР открыть дело.

Как сообщали Українськi Новини, 22 октября Генпрокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Ранее Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен. Защита директора НАБУ обжаловала решение суда.

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ровенской области.

Тем временем, Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон.

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