За возможное превышение служебных полномочий Горбатюком и Сытником откроют дело

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий бывшим начальником управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком и директором НАБУ Артемом Сытником.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Жалобу на бездействия ГБР подал председатель общественной организации "Правовое государство".

Он просил суд обязать центральный аппарат Госбюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по его заявлению о возможном совершении Горбатюком, Сытником и начальником управления Службы безопасности Украины в Черниговской области уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

14 ноября суд удовлетворил его жалобу и обязал ГБР открыть дело.

Как сообщали Українськi Новини, 22 октября Генпрокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Ранее Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен. Защита директора НАБУ обжаловала решение суда.

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ровенской области.

Тем временем, Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон.